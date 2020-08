Cincotta: “La società si sta impegnando molto per la Fiorentina Femminile. Le nuove ragazze hanno un entusiasmo incredibile”

Dal ritiro di Montecatini, ha parlato il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta: “Credo che la società abbia costruito una rosa davvero interessante, competitiva, con un grande mix di tradizione e innovazione perché sono arrivate atlete che hanno grande esperienza nazionale e internazionale, ma anche diverse giovani italiane molto interessanti, investimenti fatti anche per il futuro, ragazze che dovranno crescere unitamente a quelle in prestito. Sono convinto di avere un gruppo di ragazze con un entusiasmo incredibile che ci sta trascinando anche ad affrontare meglio le difficoltà fisiche dei primi allenamenti sul campo. La società sta guardando con molta attenzione al futuro della squadra femminile e del settore giovanile femminile ed è per questo che sono molto impegnati a livello dirigenziale per portare a Firenze giovani interessanti che si sono distinte nelle nazionali giovanili da aggregare alla prima squadra. Così come sta continuando, e sono orgoglioso di questo, il percorso di crescita di diverse ragazze che già da qualche anno hanno lavorato con noi e che adesso proveranno ad affermarsi nei vari prestiti e torneranno ancora più arricchite nel futuro”.

