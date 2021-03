Cincotta lascia la Fiorentina? Sulla panchina viola l’ombra di un concittadino di Prandelli

La Fiorentina Femminile dopo essere stata eliminata dalla Champions League dal Manchester City (eliminazione ampiamente preventivata e preventivabile) resta senza particolari obiettivi per questa stagione.

Fuori anche dalla Coppa Italia, lontana dalle posizioni che contano in campionato, la squadra viola pensa già alla rifondazione, che potrebbe avvenire partendo proprio dalla guida tecnica. Il futuro di Antonio Cincotta è incerto e per il posto in panchina ci sarebbe l’ombra di Gianpiero Piovani, attuale tecnico del Sassuolo Femminile.

Curiosità: anche Piovani, così come Prandelli è nativo di Orzinuovi in provincia di Brescia.