Cincotta: “Noi qua per scrivere pagine nuove. Vogliamo la coppa a tutti i costi e ricompensare i tifosi”

L’allenatore della Fiorentina Femminile, Antonio Cincotta è intervenuto su Instagram alla vigilia della Final Four di Supercoppa parlando della situazione delle viola: “Oltre alle calciatrici risultate positive, abbiamo la squalifica di Greta Adami, abbiamo avuto un brutto infortunio per Marta Mascarello, è un infortunio che ci ha fatto avere la massima accortezza nel trattarlo. Nelle prossime partite non ce l’avremo”.

E proprio su Fiorentina-Milan: “Abbiamo riguardato tanto la partita di campionato. Fu una gara d’equilibrio, loro avevano palleggio, noi riattacco e venne decisa da una palla inattiva. C’è equilibrio tra le squadre. Vogliamo la coppa a tutti i costi. Vogliamo ricompensare i tifosi dell’affetto, viviamo per loro. Non avrei mai pensato di tornare a giocare una Supercoppa in una situazione simile, per Firenze battere la Juventus è qualcosa di unico. Non si può però vivere di ricordi, siamo stati al top per anni ma siamo qui per scrivere pagine nuove. Questa volta sarà più difficile, anche per la situazione”