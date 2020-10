Cincotta: “Non abbiamo avuto la reazione che abbiamo avuto in altre occasioni. Molto merito va alle nostre avversarie”

Il tecnico della Fiorentina Femminile, al termine della sconfitta contro il Sassuolo, ha commentato la prestazione delle sue ragazze ai microfoni del sito ufficiale della società viola. Queste le sue parole: “C’è grande rammarico per il punteggio di oggi: la mia squadra aveva approcciato bene la partita, siamo partiti forti ed avevamo il pallino di gioco in mano in cui abbiamo messo in difficoltà il Sassuolo, ma dopo 20’ il trend si è invertito e dopo il gol del vantaggio ospite su rigore e a in quel momento, a livello psicologico, non abbiamo avuto la reazione che abbiamo avuto in altre occasioni, quando abbiamo subito gol e poi siamo riusciti a ribaltare il risultato. La squadra si è abbassata molto, calando a anche a livello mentale, e di conseguenza abbiamo subito tre gol. Abbiamo provato con Catena e Piemonte, che adesso è all’ospedale a svolgere alcuni controlli dopo la botta subita, a rimettere in carreggiata la sfida ma dall’altra parte anche il Sassuolo ha avuto occasioni per allungare il risultato. Dobbiamo portare a casa la lezione che abbiamo ricevuto: le battute d’arresto possono capitare, adesso dobbiamo compattarci e rialzarci con determinazione. Sappiamo che quello di quest’anno è un campionato spezzatino, con diverse pause nel mezzo. E’ ovvio che quando giochi bene non vorresti fermarti per la pausa, ma la nostra maturità si deve vedere anche in queste cose. Oggi non ci siamo riusciti per merito dell’avversario che avevamo davanti. Adesso ci aspetta una partita molto difficile, quella con la Juventus”.

0 0 vote Article Rating