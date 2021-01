Cincotta: “Oggi è stata una vittoria di tutto il club. Sono felice che con noi ci siano tantissime giovani, è grazie a loro che andiamo avanti”

Dopo la bella vittoria esterna contro l’Inter ha parlato l’allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta. Queste le sue parole, anche dopo il suo ritorno in panchina vista la sua assenza dovuta alla positività al COVID: “È stata una vittoria di una gara equilibrata decisa da episodi. Prima della partita ho detto alle ragazze che avremmo dovuto vincere non per le assenti ma con le assenti, perché le innumerevoli ragazze che sono a casa sono sempre con noi. Abbiamo avuto carattere e orgoglio”.

E sulle tante giovani in panchina: “Voglio dire grazie alla Primavera viola perché è grazie a loro che stiamo andando avanti. Oggi in panchina c’erano tanti giovani talenti che sono sicuro si affermeranno. La vittoria è stata per questo motivo del club e di un bel connubio tra Prima Squadra e Primavera.

E sul suo ritorno in panchina: “Il mio rientro non ha fatto differenza perché le ragazze hanno fatto bene anche senza di me. Mi piace lavorare con le giovani e mi piace che le cose girino così in questo momento”