Cincotta: “Oggi tante giovani hanno fatto vedere buone cose da cui ripartire. Pensiamo al Milan con umiltà e attenzione”

Dopo la bella e ampia vittoria della Fiorentina Femminile contro il San Marino in Coppa Italia, sono arrivate ai canali della società viola le parole del mister Antonio Cincotta. Queste le sue dichiarazioni: “Intanto voglio fare i complimenti alle ragazze per il quarto risultato utile consecutivo e la quarte prestazione convincente da parte di tutte. Oggi hanno giocato tante ragazze giovani che hanno fatto bene e abbiamo visto tante cose buone da cui ripartire. Ora c’è lo stop per le nazionali, poi dovremo tornare subito concentrati per l’importante partita contro il Milan, con umiltà e attenzione”.

