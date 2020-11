Cincotta: “Partita dopo partita le cose stanno migliorando. Adesso testa alla Coppa Italia”

Il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta, al termine della sfida vinta contro il Pink Bari, ha commentato la prestazione delle sue ragazze ai canali social della società viola. Queste le sue parole: “sono veramente soddisfatto della prestazione di oggi delle mie ragazze: hanno giocato l’una per l’altra, abbiamo vinto da squadra su un campo difficile come quello di Bari. Prendiamo questi 3 punti sia per la sostanza che per la forma, il modo con cui questi punti sono stati conquistati sul campo. Credo che le ragazze meritino un plauso da parte di tutti. É bello vede come, con il lavoro sul campo, piano piano i meccanismi tornano ad essere fluidi. Come sappiamo la nostra è una squadra quasi totalmente nuova, abbiamo cambiato veramente tantissimi giocatrici ed è palese che ci vorrà del tempo affinché tutti i singoli possano giocare all’unisono, per conoscersi di più serve giocare insieme. Adesso partita dopo partita le cose stanno migliorando e di questo siamo estremamente soddisfatti. Adesso in settimana dobbiamo completare il girone di Coppa Italia contro il San Marino: questa competizione per noi è sempre un appuntamento molto importante”.

0 0 vote Article Rating