Cincotta: “Serve ricompattare il gruppo dopo la sconfitta di domenica. Gli infortuni ci penalizzano”

L’allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta questo pomeriggio ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club viola per introdurre alla sfida casalinga di domani contro l’Hellas Verona. Il tecnico gigliato nell’ultima settimana ha avuto modo di ricompattare la squadra dopo la pesante sconfitta di domenica scorsa contro la Juventus. Queste le sue parole: “Battute d’arresto come quelle di domenica fanno parte del ciclo vitale di ogni rosa in qualunque campionato. In questo momento delicato dobbiamo ricompattarci e guardare avanti con positività. Gli infortuni delle ultime settimane si fanno sentire? “Credo che difficilmente domani riusciremo a recuperare Piemonte e Baldi, abbiamo avuto anche altre defezioni in settimana e stiamo lavorando con lo staff sanitario per mettere in campo le atlete che hanno qualche acciacco. Se sarà possibile farlo, ovviamente”

