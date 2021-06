Cincotta sicuro: “Gattuso sarà l’inizio di un ciclo vittorioso per la Fiorentina. A Commisso ho detto…”

A Sky sport ha parlato l’ex allenatore della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta, raccontando la sua esperienza a Firenze ma non solo. Queste le sue parole: “Il ciclo in viola è finito in modo naturale, con la società ci siamo lasciati in maniera splendida. Ho detto a Commisso, ringraziandolo, che voglio provare una nuova sfida nel calcio femminile, non so ancora se in Italia o all’estero. Gattuso? Che colpo! Incarna benissimo lo spirito dei fiorentini. Oltre alla grinta però fa giocare bene le sue squadre, aprirà un ciclo glorioso a Firenze”.