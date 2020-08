Cincotta: “Sono soddisfatto dell’organico a disposizione, ora testa all’Inter. Con i nostri tifosi…”

Alla vigilia della prima di campionato contro l’Inter, il tecnico della Fiorentina Femminile Antonio Cincotta questo pomeriggio ha parlato ai canali ufficiali della società gigliata per introdurre la sfida. Queste le sue parole: “È una bellissima emozione perché è il nostro stadio e siamo sempre fieri e orgogliosi di giocarci. Sarà una cornice particolare perché sarà la prima volta con la nuova maglia, uno scenario diverso ma le sensazioni sono positive e c’è una giusta adrenalina. Com’è iniziare il campionato affrontando subito l’Inter? Sulla carta affrontiamo un’ottima squadra che ha fatto un ottimo mercato e noi siamo molto carichi. Siamo soddisfatti dell’organico che abbiamo. La grande incognita è rappresentata dai tanti mesi che non giochiamo: servirà tanta concentrazione. Sarà una gara molto fisica. la preparazione atletica di entrambe le squadre sarà determinante, non perché non contino i valori tecnici o tattici, ma perché dopo tanti mesi di stop giocare 90 minuti di gioco sono difficili da immaginare per tante calciatrici. Ripartire adesso è stato faticoso e sarà una gara interessante anche per come reagirà la tenuta fisica di entrambe. Come arrivano le ragazze alla sfida? La squadra ha lavorato bene in questo primo mese, nonostante qualche acciacco. Lo staff sta facendo le ultime valutazioni, ma purtroppo non tutte le atlete saranno a disposizione. Solo l’ultima rifinitura ci darà il quadro sulle condizioni della squadra. Se la mancanza di tifoseria influirà sulle prestazioni? Il tifo ci ha sempre dato una marcia in più, ci hanno seguito ovunque e per noi è molto brutto giocare in uno stadio vuoto. sappiamo che idealmente sono con noi e giocheremo per la città di Firenze fino in fondo”.

