Cinquemila biglietti venduti in mezz’ora: E’ tutto esaurito per Twente-Fiorentina

Cinquemila biglietti venduti in mezz’ora stamani e stadio esaurito. C’è grande attesa ad Enschede per la partita di ritorno dei preliminari di Conference League tra il Twente e la Fiorentina e ci sarà un’atmosfera difficile ad attendere i viola.

L’allenatore del Twente, Ron Jans, aveva parlato dell’inferno di Dante che ci sarebbe stato in Olanda e dal punto di vista numerico è stato sicuramente accontentato.

Per il momento 150 i biglietti venduti per il settore ospite, ma dovrebbero essere tra 1000 e 1500 i sostenitori gigliati che seguiranno la squadra per questa trasferta.