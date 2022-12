Cinquini: “Fiorentina, prendi Vicario: la Juventus è in difficoltà. Terracciano non è una garanzia”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina mi sembra una squadra abbastanza deficitaria in difesa, specialmente nella figura del portiere. Per me, viste soprattutto le difficoltà attuali della Juventus, la Viola deve piombare immediatamente su Vicario, che è il futuro dell’Italia. Garantisce affidabilità e sicurezza, senza alcun dubbio. Cosa che Terracciano riesce a fare in misura minore: buone cose, ma insomma… non è una certezza“.

E aggiunge: “La cosa più importante è che la Fiorentina garantisca di avere una direzione sportiva aperta al confronto e al dialogo. Che ci siano cose concrete da dire, che si garantisca un certo appoggio all’allenatore”.