Cinquini: “Gattuso rispecchia una piazza agguerrita come Firenze. Conosco bene Prade e…”

L’ex dirigente di Fiorentina, Bologna e Lazio Oreste Cinquini, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare l’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Fiorentina di Rocco Commisso. Queste le sue parole:

“Gattuso alla Fiorentina è un colpo importante. Personalmente lo reputo un buon allenatore e un uomo con la U maiuscola, per tutta la sua carriera, sia da giocatore che da allenatore, ha sempre sudato le sette camicie in campo mostrando capacità e abnegazione. Credo che abbia le caratteristiche per rispecchiare una piazza agguerrita come Firenze, penso che potrà costruire una squadra competitiva. Ovviamente occorre prima vedere cosa riuscirà ad allestire assieme alla società. Non mi posso permettere di criticare Pradè, lo conosco molto bene, la prossima stagione cercheranno sicuramente di non ripetere il campionato scorso e di fare una campagna acquisti-cessioni di un certo livello”.