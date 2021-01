Cinquini: “Kokorin è più una seconda punta che un centravanti. Assomiglia a Ribery, ma rispetto a lui…”

A Radio Bruno ha parlato Oreste Cinquini, ex DS viola, che Kokorin lo ha conosciuto durante le sue parentesi in panchina al fianco prima di Capello con la Nazionale russa e poi con Mancini allo Zenit. Queste le sue parole sull’obiettivo di mercato della Fiorentina: “Aleksandr un giocatore tecnico e veloce che ama aggredire gli spazi. Più che una punta io lo considero una seconda punta. Fisicamente è molto potente, però non colpisce bene di testa. Assomiglia a Ribery, però si sacrifica e corre di più. Nonostante il suo carattere fuori dal campo è una persona che si applica sempre durante gli allenamenti. Credo possa fare bene”.

