Cinquini: “Mi sarei aspettato qualcosa in più dalla Fiorentina, Italiano ha perso un paio di partite. In difesa sarebbe servito…”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato della situazione in casa viola a Radio Bruno Toscana: “Mi aspettavo qualcosa in più. Va anche detto che la seconda stagione è sempre più complicata della prima. Italiano ha perso un paio di partite già nostre, il fatto è che cambia tante cose ogni volta”.

E aggiunge: “La vittoria contro il Verona viene in aiuto, ma ho visto problemi anche sul piano del gioco. Non è stato un inizio semplice, ma l’allenatore va protetto. Mercato? Manca un difensore. Secondo me, la Fiorentina doveva prendere Acerbi“.