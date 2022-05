Cioffi assicura: “Domani andremo a Salerno per fare punti”

Questo pomeriggio il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi, durante la conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro la Salernitana, ha analizzato la sfida di domani assicurando la massima professionalità da parte della sua squadra. Questo un estratto delle sue parole:

“Lo sport in generale è adrenalina. Indubbiamente sarà una cornice infuocata che alzerà il livello di adrenalinaE’ stato un piacere vivere la settimana. I ragazzi sono attaccati con la testa, nonostante lo scivolone contro lo Spezia abbia lasciato amaro in bocca a tutti, abbiamo tenuto fede al proposito di andare in vacanza dopo il 23 maggio. L’obiettivo è di fare una prestazione solida e ambiziosa. Che partita mi aspetto? La partita dell’andata è il passato ma è un passato che ci ha insegnato e da cui vogliamo imparare. Domani ci aspettiamo più partite nella partita, il primo scenario che ci prospettiamo è quello di una Salernitana diretta che proverà a schiacciarci e a far gol subito ma noi terremo botta. Se sarà l’occasione per vedere alcuni giovani dal primo minuto? Domani ci sarà in campo la formazioni migliore per garantire il raggiungimento del nostro obiettivo: tornare da Salerno col massimo dei punti sapendo che troveremo di fronte un avversario che ha l’ultima chance e farà di tutto per vincere ma ci troverà pronti per onorare l’impegno”.