Cistana ha la testa solo al Brescia: “Non mi faccio distrarre dai rumors di mercato. Voglio fare un campionato intero da protagonista”

Andrea Cistana è da tempo nel mirino della Fiorentina, tanto che nelle scorse settimane il suo procuratore Giuseppe Galli si era fatto vedere nel ritiro viola a Moena. Il difensore però, al momento, ha iniziato la preparazione con il Brescia e a giudicare dalle ultime dichiarazioni sembra molto volenteroso di far bene con la maglia delle Rondinelle.

Queste le sue parole ai canali ufficiali della società, dopo la sconfitta in amichevole contro il Renate: “Inzaghi chiede anche ai difensori di giocare da dietro e sono felice di questo: il suo modo di pensare, offensivo, forse richiederà qualche lavoro in più ai difensori, ma sono convinto che se assimiliamo i suoi concetti potremo divertirci e far divertire. Il mio obiettivo è quello di ritrovare continuità e non mi faccio distrarre dai rumors di mercato perché voglio fare un campionato intero da protagonista. Brescia merita la Serie A, però noi dobbiamo iniziare la stagione con i piedi per terra. Cerco di concentrarmi al massimo per rendere al meglio”.