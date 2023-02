Clamorosa sconfitta della Roma: la Cremonese trova il primo successo del suo campionato. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso uno dei due posticipi di questo martedì di Serie A. La Cremonese, prossima avversaria della Fiorentina in semifinale di Coppa Italia, trova la prima vittoria del suo campionato contro la Roma. I grigiorossi si confermano la maledizione per eccellenza della squadra di Jose Mourinho. A un gran gol di Tsadjout nel primo tempo risponde Spinazzola intorno al settantesimo. A siglare il definitivo 2-1 è Daniel Ciofani su rigore. I giallorossi, dunque, mancano il ritorno in zona Champions League, mentre la Cremonese abbandona l’ultimo posto.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Inter 47, Milan 47, Lazio 45, Roma 44, Atalanta 41, Bologna 35, Juventus 32, Torino 31, Udinese 31, Monza 29, Fiorentina 28, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.