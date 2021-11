Clamorosa Serbia: Vlahovic prende un palo, Mitrovic e Tadic ribaltano il match e vanno al Mondiale. Portogallo ai play-off

Successo a super sorpresa per la Serbia che conquista la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 proprio al 90′, in casa del Portogallo. Partita molto spettacolare, aperta al 2′ dal gol di Renato Sanches per i lusitani, reazione serba e clamoroso palo interno colpito da Vlahovic all’11’. Poi alla mezz’ora il pareggio di Tadic, con la complicità di Rui Patricio e di una deviazione. Gara equilibrata e proprio all’ultimo minuto il colpo di testa vincente di Mitrovic sugli sviluppi di un corner. In campo per 90 minuti sia il bomber viola che Milenkovic, rimane in panchina Terzic.