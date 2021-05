Clamoroso a Napoli: Salta Sergio Conceicao. Era già pronta la sua presentazione. Torna in ballo Spalletti, a differenza di Gattuso

La Fiorentina è chiamata a chiudere per un nuovo allenatore, ma anche altre società stanno avendo problemi in questo senso. Clamoroso quello che è successo a Napoli; secondo l’edizione on line del Corriere dello Sport, è saltato l’arrivo di Sergio Conceicao al club azzurro. Ed era praticamente già tutto apparecchiato col portoghese, compreso lo scenario della sua presentazione che sarebbe stato un albergo romano.

Il dietrofront è arrivato per distanze che si sono dilatate a livello contrattuale. De Laurentiis sta cercando ora alternative e in ballo ritorna anche il nome di Luciano Spalletti. Gennaro Gattuso, per inciso, non ha alcuna chance di essere ‘ripescato’ perché la rottura è stata bilaterale.

