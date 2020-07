Clamoroso a Udine: La Juventus cade nel recupero e spreca il primo match-ball scudetto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Dopo il pareggio interno dell’Inter contro la Fiorentina, la Juventus ad Udine avrebbe avuto in mano il match che avrebbe potuto consegnare ai bianconeri il nono scudetto consecutivo. Niente di fatto. La squadra di Sarri passa in vantaggio al 42′ con De Ligt ma viene raggiunta in apertura di ripresa da Nestorowski al 52′. Nel recuper fa tutto Fofana che dribbla De Ligt e batte Szczesny in uscita con un secco diagonale. La festa dei bianconeri, è ancora rimandata.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 80, Atalanta 74, Inter 73, Lazio 69, Roma 61, Milan 59, Napoli 56, Sassuolo 48, Verona 46, Parma, Bologna, Fiorentina 43, Cagliari 42, Sampdoria 41, Udinese 39, Torino 38, Genoa 36, Lecce 32, Brescia 24, Spal 19.