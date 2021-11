Clamoroso a Venezia: La Roma viene rimontata nella ripresa e resta alla portata della Fiorentina Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo delle ore 12:30 il Venezia vince contro la Roma in una gara rocambolesca. I veneti vanno in vantaggio dopo tre minuti con il gol di Caldara, ma incassano poi i gol di Shomurodov e poi di Abraham. Nel secondo tempo i padroni di casa la ribaltano prima con il rigore finalizzato da Aramu e poi con il bellissimo gol di Okereke, che scappa sul filo del fuorigioco a tu per tu con Rui Patricio cala il sigillo defininitivo. Da segnalare che il Venezia ha centrato anche due traverse nella ripresa.

La squadra allenata da Paolo Zanetti sale così a quota 12, mentre quella di Josè Mourinho resta a 19 punti e alla portata della Fiorentina che è a -1.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 31, Inter 24, Atalanta 22, Roma 19, Lazio, Fiorentina, Juventus 18, Empoli 16, Verona, Bologna 15, Sassuolo, Torino 14, Venezia 12, Udinese, Spezia 11, Sampdoria, Genoa 9, Salernitana 7, Cagliari 6.