Bojinov come Berbatov? L’ex attaccante di Fiorentina e Juventus continua ad essere combattuto. Catania sì, poi no. Forse. Così come Pescara. Prima no, poi sì. Adesso è tutto in ballo e nelle prossime ore l’attaccante ex Fiorentina, Juventus e Parma prenderà una decisione. Questa mattina non se l’è sentita di prendere il volo pagato dal Catania che lo avrebbe accolto per firmare il nuovo contratto.