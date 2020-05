Clamoroso: “Commisso pronto a lasciare la Fiorentina”. Cosa c’è di vero dietro?

La notizia che viene lanciata stamani sulle pagine del Corriere Fiorentino è come un bomba ad orologeria: “Il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso sarebbe addirittura pronto ad andarsene. Chi ha parlato con Joe Barone o il suo staff negli ultimi giorni, è convinto: il presidente potrebbe persino comunicarlo lui stesso”. La domanda sorge spontanea, si tratta di una provocazione o c’è da credere a questa clamorosa indiscrezione? Secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, all’interno della Fiorentina NON viene ancora smentita questa notizia come ci aspettavamo, e stiamo parlando di un’ipotesi decisamente forte anche per i tempi che corrono.

Ma tutto questo potrebbe essere letto anche in altro modo. Ovvero quest’ultimo potrebbe essere un tipo di messaggio che la proprietà vuol far passare per poter sbloccare la contorta vicenda stadio; una storia che sta diventando sempre più pesante ogni giorno che passa. In Parlamento la legge (proposta anche da Joe Barone) per favorire la costruzione di nuovi stadi è stata recepita da Spadafora ma accantonata al momento da una parte. Al Comune di Firenze, Commisso continua a chiedere le solite cose, ovvero la possibilità di poter investire 300 milioni su uno stadio di proprietà senza tanti vincoli. Perchè come spesso ha affermato il Presidente viola, uno stadio NON può essere un monumento…