Clamoroso dal New York Times: c’era l’ok della Fifa dietro al progetto Superlega

La Superlega pensava di avere un partner chiave sin dall’inizio: la Fifa. E’ quanto sostiene il New York Times in un articolo pubblicato sull’edizione odierna del più prestigioso quotidiano statunitense. Leggiamo: “Tra le righe del contratto di fondazione c’è un riferimento a un ‘requisito essenziale’, ritenuto così fondamentale dall’essere considerato condizione sine qua non per la nascita della Superlega, ovvero l’accordo con il soggetto ‘W01’, facilmente identificabile con la Fifa”.

Mentre pubblicamente Infantino e il massimo organo del calcio mondiale, hanno respinto fermamente, minacciando sanzioni pesantissime per i club firmatati, l’idea di un torneo parallelo alla Champions, stando alle interviste di oltre una mezza dozzina di dirigenti, compreso il proprietario di una delle squadre che avrebbero preso parte alla Superlega, il n.1 della Fifa e i suoi più stretti collaboratori sarebbero stati a conoscenza del progetto da mesi e sarebbero stati in trattativa per coinvolgere la Fifa stessa nella sua creazione, sempre stando all’articolo del NY Times, che sostiene come lo scoop metta a nudo le tensioni esistenti tra Uefa e Fifa sulla gestione di un business da miliardi di dollari. Questo quanto riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport.