Clamoroso dietrofont di Laxalt: l’uruguaiano rimarrà al Torino

Nel mercato, si sa, non va mai detta l’ultima parola fin quando non escono i comunicati ufficiali. A sorpresa, Diego Laxalt non vestirà la maglia della Fiorentina. Il motivo è presto detto: nonostante la dirigenza viola avesse trovato l’accordo sia con il Torino, il club in cui era in prestito, che con il Milan, il proprietario del cartellino, il giocatore ha deciso di rifiutare la proposta della Fiorentina. Questo perché lo stesso Laxalt non era convinto della formula con cui sarebbe approdato in riva all’Arno. Il futuro dell’uruguaiano, a meno di clamorose sorprese, sarà al Torino almeno fino alla fine di questa stagione. E la Fiorentina, per cui il mercato pareva doversi chiudere con l’arrivo di Laxalt, potrebbe tornare attiva nelle ultime ore.