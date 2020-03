Clamoroso, i tifosi della Juventus attaccano Bernardeschi e Marchisio. I due accusati di buonismo: “Dall’alto del suo stipendio annuo di 4 milioni netti…”

Gli ultrà della Juventus contro Federico Bernarderschi e l’ex Claudio Marchisio, colpevoli di “buonismo”. Il gruppo “secondo anello”, che in questi mesi di crisi legate alle inchieste penali dei gruppi storici come i Drughi, sta facendo da unico punto di riferimento del tifo organizzato non ha gradito il post dell’ala bianconera. “Dall’alto della sua villa in collina e del suo stipendio annuo di 4 milioni netti, continua a gettare benzina sul fuoco rincalzando la solita morale filo immigrazionista e politicamente corretta” attaccano gli ultrà. Come riporta Repubblica.it, secondo i tifosi insomma Bernardeschi non avrebbe dovuto prendere queste posizione e pongono una domanda anche alla società: “Da Marchisio a Bernardeschi, cambiano gli attori ma il copione rimane sempre lo stesso, così come la domanda che ci sorge spontanea: ‘ma dov’è finito lo stile Juventus?”.