Clamoroso: il Governo pensa anche a un mese di stop per la Serie A

Tutti al lavoro da giorni (ma senza grandi soluzioni per ora) ai vertici di Governo e Lega Calcio per stabilire cosa ne sarà, tra le altre cose, di questo campionato di Serie A. Secondo quando riportato dall’Ansa però, nell’aria ci sarebbe una proposta piuttosto clamorosa, partorita dal Comitato tecnico scientifico istituito dal Premier Conte: quello di imporre uno stop forzato di un mese a tutte le manifestazioni, anche sportive, che comportino il sovraffollamento di persone. Un’idea che coinvolgerebbe quindi anche la Serie A, per ora in ogni caso siamo ancora nel campo delle ipotesi, a conferma della confusione che regna sempre più sovrana un po’ a tutti i livelli.