Clamoroso, il privato torna indietro: “Non presenterò il ricorso al Tar, sono contento del progetto e tifoso della Fiorentina”

Un sospiro di sollievo enorme per Rocco Commisso, che nella giornata di ieri aveva visto addensarsi delle ombre anche sul progetto del Viola Park, con la potenziale spada di Damocle di un ricorso al Tar, da parte di un privato cittadino. A quiantella.it però, il personaggio ha fatto marcia indietro, annunciando che il ricorso non sarà fatto: “Si trattava di un passaggio tecnico – dice il cittadino che lo aveva preparato (e preferisce restare anonimo) con l’ausilio di un avvocato specializzato in diritto amministrativo – Lo abbiamo notificato alla Fiorentina e al Comune di Bagno a Ripoli ma non ancora depositato al Tar. E non lo faremo”.

Il cittadino si dice per altro favorevole al Viola Park: “Certamente. E’ un bellissimo intervento che valorizzerà tutta la nostra zona. Qui siamo tutti contenti di questo progetto che porterà anche delle migliorie per chi abita vicino. Se seguo il calcio? Sono tifosissimo della Fiorentina, ho fatto tantissime trasferte e spero che per il centro sportivo non ci siano i problemi che, purtroppo, sono sorti per lo stadio”.