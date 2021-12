Clamoroso: la Coppa d’Africa potrebbe essere rinviata. Cosa cambierebbe per la Fiorentina

A meno di un mese dal via della Coppa d’Africa giungono delle voci su un possibile rinvio della manifestazione. Secondo quanto riportato da RMC Sport, la federazione del Camerun potrebbe decidere l’annullamento a causa delle proteste di molti club, in particolare quelli inglesi. Ma c’è di più: il rinvio potrebbe essere prodotto soprattutto dai numerosi casi di Covid-19, che sono nuovamente in crescita in ogni angolo del mondo, anche grazie alla variante Omicron.

La Coppa d’Africa dovrebbe iniziare il prossimo 9 gennaio ma ora il condizionale è d’obbligo, anche se la CAF ha ufficializzato anche i nomi dei 33 arbitri che dirigeranno i match della competizione. Il nuovo presidente della federazione calcistica del Camerun Samuel Eto’o ha garantito che il torneo si disputerà, ma molti media locali affermano che si stanno tenendo delle riflessioni importanti e si sta valutando l’annullamento della manifestazione.

Una delle squadre a beneficiare di questo rinvio sarebbe la Fiorentina. Sono ben tre i giocatori che dovrebbero essere convocati dalle rispettive Nazionali e sono tutti dei centrocampisti: Sofyan Amrabat e Youssef Maleh con il Marocco e Alfred Duncan con il Ghana.