Clamoroso: la Fiorentina sta ripensando al restyling del Franchi!

La Mercafir costa troppo, Campi Bisenzio non convince, la Fiorentina starebbe ripensando clamorosamente alla possibilità del restyling del Franchi: domenica arriva Commisso per provare a sbloccare l’infinita faccenda. Queste le indicazioni del TGR Rai Toscana in attesa dell’edizione serale che sarà ricca di approfondimenti.