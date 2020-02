Clamoroso: la Florentia blocca la Juventus femminile e per la Fiorentina Women’s la speranza scudetto si riaccende

Resta sempre difficile ma gli estremi per riaprire concretamente il campionato ci sono: con il successo di ieri sul campo del Tavagnacco la Fiorentina Women’s è tornata a -6 dalla Juventus, bloccata sullo 0-0 in casa della Florentia San Gimignano. Un risultato che ripristina il gap allungatosi la settimana scorsa, quando le ragazze di Cincotta erano state fermate sul 2-2 in casa della Roma: nel girone di ritorno lo scontro diretto si giocherà a Firenze e quella sarà l’occasione imperdibile per accorciare ulteriormente, sperando poi in altri passi falsi delle bianconere.