Clamoroso: l’OMS avrebbe chiesto la sospensione del calcio fino al 2021

Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha organizzato una conference call privata con la UEFA e i rappresentanti dei principali club europei per discutere il futuro del calendario calcistico nel pieno della pandemia causata dal coronavirus. Per l`agenzia delle Nazioni Unite – riferisce il settimanale d`inchiesta brasiliano Veja sul suo sito internet – lo scenario ideale sarebbe la sospensione delle competizioni internazionali fino alla fine del 2021. Il provvedimento potrebbe sembrare strano: mentre si discute di protocolli e di un ritorno in campo imminente, si suggerisce uno stop di oltre un anno e mezzo. Placar, rivista sportiva del Paese sudamericano, ha però parlato con un partecipante alla riunione, che si è svolta lo scorso 16 aprile, che ha confermato che l’Oms era seria nella sua richiesta.