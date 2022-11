Clamoroso ma vero: L’Argentina (senza Gonzalez) perde con l’Arabia Saudita

Clamoroso ma vero. L’Argentina, senza l’attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, costretto a tornare a casa, causa infortunio muscolare, ha perso all’esordio ai Mondiali in Qatar contro, udite, udite, l’Arabia Saudita.

Eppure le cose si erano pure messe bene per la formazione sudamericana che era andata in vantaggio per 1-0 con un rigore trasformato da Messi al 10′. La nazionale albiceleste sembra poter dilagare ma si vede annullare ben tre gol per fuorigioco, uno di questi segnato da Messi, gli altri due da Lautaro Martinez.

In apertura di ripresa succede quello che nessuno si aspetta, ovvero che l’Arabia Saudita trova la forza prima di riprendere e poi ribaltare la situazione con le reti siglate da Al-Shehri e Al-Dossari tra il 48′ e il 53′.

A niente sono serviti i 14 minuti di recupero dati dall’arbitro causa sostituzioni e infortuni, finisce 2-1 per la formazione saudita.