Clamoroso: ora rischia di saltare anche la sede della finale di Coppa Italia

Un caos tira l’altro, un po’ come le ciliegie. Dopo la decisione di rinviare le partite a porte chiuse, a catena si susseguono vari problemi, tra date per i recuperi davvero impossibili da trovare, ad altri eventi che dovranno essere a loro volta rimandati. Tra questi c’è la finale di Coppa Italia, che era in programma per il 13 maggio, la data in cui invece sono state inserite le sfide rinviate di questo week end. Lo spostamento al 20 maggio impone però un ulteriore problema, perché il 18 maggio lo Stadio Olimpico verrà “requisito” dalla Uefa in vista di Euro 2020, dove sarà teatro delle sfide azzurre del girone. Ecco dunque che, ad ora, non potrebbe essere utilizzato per ospitare suddetta finale, due giorni dopo. Per questo sta emergendo l’idea di farla disputare a Milano. Sempre che per allora l’emergenza Coronavirus in Lombardia si sia estinta.