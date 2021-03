Clamoroso: Prandelli si dimette. Iachini verso il ritorno alla Fiorentina

Clamoroso ribaltone in casa Fiorentina. Il tecnico gigliato Cesare Prandelli ha dato le dimissioni e non sarà più la guida della squadra. Al suo posto è pronto per tornare Giuseppe Iachini che era stato esautorato dal ruolo nel corso di questo campionato dopo la partita contro il Parma, terminata con un pareggio incolore.

Nel corso delle ultime settimane Prandelli aveva dato segnali di insofferenza. Dopo la gara di Benevento aveva detto di “essere stanco”, mentre dopo il match contro il Milan non si era presentato in sala stampa e davanti alle telecamere per parlare per la “tensione accumulata”. Evidentemente c’era qualcosa che non andava bene e che lo ha portato a prendere questa decisione.