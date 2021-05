Clamoroso quello che bolle in pentola per la Uefa: la Juve rischia una squalifica biennale dalla Champions!

Prosegue la querelle sulla Superlega, con i club che ne sono usciti e sono tornati in subordinazione alla Uefa, e i 3 che continuano a combattere, nello specifico Juventus, Real Madrid e Barcellona. Secondo il giornalista Juan Antonio Alcala però il presidente della Uefa Ceferin avrebbe già deciso una sanzione molto pesante per queste 3 squadre: addirittura l’esclusione dalla Champions League per due stagioni. La decisione in ogni caso verrà resa nota dopo la finale di fine maggio.

