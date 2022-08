Clamoroso, un club inglese ha cercato di soffiare Barak alla Fiorentina durante le visite mediche

Nel calciomercato le telefonate al momento giusto fanno la differenza. Una chiamata all’ultimo secondo può far saltare una trattativa e metterne in piedi un’altra in un lampo. Ma non è questo il caso.

Come scrive grandhotelcalciomercato.com, il Fulham ha provato a beffare la Fiorentina per Barak al photofinish. Nella mattinata di venerdì la squadra inglese ha chiamato gli agenti del giocatore per sondare il terreno e capire se ci fosse disponibilità del centrocampista a trasferirsi a Londra. Tempismo sbagliato.

La telefonata è arrivata proprio mentre il ceco stava svolgendo le visite mediche con la Viola. Un tentativo di scippo veramente last minute, forse troppo “last”. Infatti né gli agenti né Barak hanno messo in dubbio la parola data e le visite sono proseguite come da programma.