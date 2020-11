Clima variabile intorno a Milik e Piatek: e in direzione Firenze può tornare ‘magicamente’ il sereno

Se non avesse un mostro come Lewandowski, la Polonia sarebbe messa non così bene in vista degli Europei dell’anno prossimo: davanti infatti il ct Brzęczek ha grande disponibilità ma due attaccanti di grosso calibro che non stanno praticamente trovando spazio nei rispettivi club. Entrambi sono nel mirino della Fiorentina ed Euro 2021 potrebbe essere proprio l’alleato migliore per il club viola. Sia Milik che Piatek infatti a gennaio vorranno quasi certamente cambiare maglia per il rush finale della stagione e verso la squadra di Prandelli l’atteggiamento potrebbe essere decisamente diverso da quello delle settimane scorse. Sul centravanti del Napoli la Fiorentina c’è stata fino all’ultimo giorno, con l’ex genoano e milanista invece in seconda battuta: gli azzurri di Milik se ne libererebbero volentieri, visto il contratto in scadenza, mentre l’Hertha per Piatek aveva chiesto troppi soldi. Nel mercato invernale insomma, sono entrambe situazioni che in ottica viola potrebbero tornare a surriscaldarsi, con disponibilità nuove da parte dei due attaccanti, che vedono Euro 2020 potenzialmente a rischio.

Piatek intanto pochi giorni fa ha segnato questo gol in amichevole contro l’Ucraina e domani entrambi saranno avversari dell’Italia: