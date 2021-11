Clotet: “Giuseppe Rossi deve ritrovare la miglior condizione fisica. Farlo giocare subito? Non parlatemi di minuti simbolici, quelli non li regalo a nessuno”

In vista della gara contro l’Alessandria, il tecnico della SPAL Josep Clotet ha parlato nel dettaglio anche del nuovo acquisto della società ferrarese, ovvero l’ex Fiorentina Giuseppe Rossi: “Giuseppe ha fatto bene in settimana, si è allenato intensamente, con il giusto atteggiamento e la giusta attitudine. Ha molta esperienza, deve solo riprendere a pieno la giusta condizione fisica, e noi in questo lo aiuteremo, passi in avanti se sono già visti: certo, è lontano ancora un po’ dalla sua forma migliore, ma è uno di noi, e come tale lo tratteremo. Apprezzo davvero tanto il suo darsi da fare”.

Il tecnico ha poi aggiunto: “Farlo giocare? Ci alleniamo oggi, poi dovrò parlare con i nostro segretario per capire se potrà essere arruolabile, se fosse così e lui merita di venire con noi lo porterò. E se servirà lo farò giocare, ma non parlatemi di minuti simbolici, quelli non li regalo a nessuno. Se entra in campo è per aiutarci a vincere. E credo lui sia dello stesso avviso”.