Cobolli Gigli: “Contento che la Fiorentina abbia vinto ieri pur giocando peggio. Domenica la Juventus avrà bisogno di punti”

L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato a Lady Radio della SuperLega e anche della partita contro la Fiorentina: “Probabilmente “imbarazzo” è la parola che meglio descrive il mio stato d’animo in questo momento, visto che il presidente della UEFA ha dato ripetutamente e pubblicamente del bugiardo ad Agnelli. Il progetto Superlega, avviato senza autorizzazioni dagli organi di Governo, era fuorilegge. Il merito è un requisito fondamentale, anche perché a volte le piccole riescono ad essere grandi in termini sportivi: basta pensare al Benevento che ha battuto la Juve a Torino”.

E poi ha aggiunto: “Fiorentina–Juventus di domenica? Mi aspetto una sfida entusiasmante. Mi fa piacere che la Fiorentina si sia tirata fuori dalla palude, vincendo contro il Verona pur giocando peggio. I viola hanno bisogno di punti e così anche la Juventus, non solo per la classifica ma anche e soprattutto per il bilancio”.