Cois: “Prandelli in società potrebbe scoprire nuovi talenti come Vlahovic. Retrocessione? Il Torino è messo peggio della Fiorentina, il Cagliari si salverà”

L’ex giocatore della Fiorentina Sandro Cois ha parlato a Lady Radio: “Da tifoso mi aspettava molto di più da Pulgar e Amrabat. La Fiorentina deve tornare in Europa il prima possibile, cambiando atteggiamento e facendo scelte diverse anche a livello societario. Ribery? Non è più quello di prima, anche se tecnicamente non è discutibile. E a Vlahovic non si può dire nulla, visto che sta facendo quasi sempre gol”.

E poi ha aggiunto: “Su Prandelli dico che le sta provando un po’ tutte: da parte sua vedo sempre lucidità, e sarei entusiasta se rimanesse in società. A livello giovanile soprattutto, uno come lui può dare tanto e portare a Firenze talenti come lo stesso Vlahovic. Il Torino? Sta molto peggio della Fiorentina, deve stare davvero attento. Il Cagliari invece si salverà”.