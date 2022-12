“Col suo “fast, fast, fast” Commisso è riuscito a scuotere a suon di milioni la sonnacchiosa Firenze e ha assicurato le basi imprescindibili per fare della Fiorentina una società di dimensioni europee”

Il professore universitario, presidente della Fondazione Spadolini ed editorialista de La Nazione, Cosimo Ceccuti, non ha risparmiato complimenti al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, nel suo ultimo articolo scritto per il giornale fiorentino: “Ciò che più conta è che l’anno che verrà vedrà la realizzazione del Viola Park…un centro sportivo fra i più moderni e avanzati in Europa, premessa indispensabile per una crescita di tutte le compagini. Fino ad oggi, nella sua lunga e pur gloriosa storia, la Fiorentina non aveva una casa propria”.

E ancora: “Il presidente non ha comprato né Messi né Ronaldo, tuttavia ha assicurato le basi imprescindibili per fare della Fiorentina una società di dimensioni europee. Non sarà riuscito a costruire il nuovo stadio, come era nei suoi obiettivi, ma occorre riconoscere che col suo “fast, fast, fast”, è riuscito a scuotere a suon di milioni la sonnacchiosa Firenze“.