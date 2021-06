Colasanto: “Gonzalez sarebbe un super colpo per la Fiorentina, ma se il Tottenham deciderà di affondare il colpo, i viola non potranno nulla”

L’agente FIFA ed esperto di calcio sudamericano Filippo Colasanto ha parlato così a Lady Radio: “Nico Gonzalez? Lo conosco abbastanza bene, viene dall’Argentinos Junior. Ha fatto parlare di se sin da subito. E’ una seconda punta che volendo può giocare anche da prima punta. Adesso gioca con lo Stoccarda, ma il campionato tedesco non è molto “allenante”. Credo che i tedeschi per lui chiederanno una cifra importante. Lo Stoccarda lo pagò 8 milioni. Ha una duttilità tattica importante in fase offensiva. Adesso si è messo in mezzo il Tottenham, e se affonderanno il colpo non penso che la Fiorentina riesca a tenere il passo. Il club gigliato deve mettere in ballo Firenze, la qualità della vita che comunque è importante. I viola dovrebbero chiudere subito per Gonzalez. Sarebbe un super acquisto”.