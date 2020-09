Colfescu a FN: “Fiorentina, hai preso un giocatore alla Inzaghi. Munteanu non voleva venire, poi…”

L’ultimo volto nuovo di casa Fiorentina è l’attaccante rumeno Louis Monteanu. Giocherà con la Primavera, ma si allenerà anche con la prima squadra di Iachini. Abbiamo chiesto a chi lo conosce bene, come il procuratore rumeno, Virgil Colfescu, di descriverlo a beneficio di tutti i tifosi viola: “E’ una prima punta, da area di rigore. E ha un grande pregio: vede bene la porta. E’ astuto si destreggia bene negli ultimi metri, alla Inzaghi per capirci meglio”.

Però la trattativa per portarlo a Firenze non è stata lineare: “Per uno che ha già giocato, e anche diverse volte, in prima squadra, nella Serie A del nostro paese – prosegue Colfescu – venire a giocare con la Primavera, seppur in un club prestigioso come la Fiorentina, viene percepito come un salto indietro. Per questo motivo in un primo momento aveva detto no al trasferimento. In Italia farà un anno in Primavera e poi lo aggregheranno alla prima squadra. Così lo hanno convinto ad accettare la proposta. Dovrà seguire lo stesso percorso che ha già fatto Vlahovic. Hagi (proprietario e allenatore del Viitorul Constanta dal quale arriva Monteanu ndr) ha questo grande pregio, che a 16-17 anni butta già i giocatori in campo con la prima squadra e li fa crescere velocemente”.