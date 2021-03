Colfescu: “Non credo che Iachini possa dare una scossa. Della rosa attuale, chi metterebbe nero su bianco la permanenza a Firenze?”

L’intermediario di mercato Virgil Colfescu ha parlato così a CasaViolaPiù, trasmissione di Firenzeviolasupersport: “Non credo che Iachini possa dare una scossa a questa squadra. Non so se avrà la forza di riprendere il gruppo. Prandelli con quello che ha fatto ha mandato un messaggio importante, ovvero che c’è qualcosa che non funziona. Se analizziamo le ultime partite della Fiorentina, i viola non hanno giocato male. Sono i calciatori che vanno in campo e ci vuole attaccamento alla maglia. Della rosa attuale, chi metterebbe nero su bianco la permanenza a Firenze?”