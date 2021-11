Collovati: “Italiano non ha grandi scelte in panchina quando si tratta di porre rimedio ad una gara. Con qualche innesto la Fiorentina…”

L’ex difensore dell’Inter Fulvio Collovati ha parlato così al Brivido Sportivo: “La lunghezza e soprattutto la qualità della panchina alla lunga fa la differenza. A maggior ragione, con la possibilità di operare cinque cambi.

Poi ha proseguito: “Italiano non ha una grandissima scelta, quando si gira verso la panchina per cercare di porre rimedio ad una gara. Credo sia questo il vero tallone d’achille del suo gruppo. Con qualche innesto nel posto giusto, la Fiorentina può lottare per un piazzamento europeo”.