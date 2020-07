Colomba: “Iachini esperto, ma ora vanno di moda altri allenatori. Cutrone? Per una piazza emergente va bene”

L’allenatore Franco Colomba ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Fiorentina–Sassuolo? La classifica non è pericolosa per le due squadre, ma i punti fanno comodo a tutti. Iachini però ha bisogno di ossigeno, anche per togliere un po’ di grigiore a questa stagione e mettere in mostra i giocatori migliori. Il tecnico della Fiorentina è molto navigato, concreto, pratico. Ma oggi piacciono molto di più gli allenatori magari meno esperti, ma che hanno voglia di stupire e che puntano molto sul passaparola. Attacco leggero? E’ una fase, perché se c’è un attaccante di peso che segna venti gol a stagione voglio vedere chi ci rinuncerebbe. Cutrone? Non mi aspettavo che trovasse così tante difficoltà, perché a me piace molto. Forse il continuo cambiare squadra l’ha un po’ frastornato. Io ci punterei, secondo me è un buon attaccante. Forse non per una grande squadra, ma per una piazza emergente può essere molto utile”.

