Colomba: “Si è creata una brutta situazione intorno a Iachini. L’attacco? Cutrone potrebbe segnare ma se ne gioca una ogni tanto…”

Ex allenatore ed oggi opinionista, Franco Colomba a Lady Radio ha parlato della Fiorentina e del suo complicato avvio di stagione: “C’è stato qualche problema, compresa la partenza di Chiesa perché poi Callejon è un altro tipo di giocatore. Chiesa garantiva uno sfogo di velocità e profondità, lo spagnolo invece ha intelligenza calcistica ma non è quello che porta la palla avanti. Dovrà essere una Fiorentina meno forte ma più arguta. Amrabat? E’ un portatore e recuperatore di palla, con poche falcate può arrivare anche in zona avanzata. Non è un talentuoso ma è di grande gamba e forza, Pulgar invece è un regista-incontrista, se pur non di enorme qualità. La fantasia la Fiorentina ce l’ha più davanti. Gli attaccanti? Cutrone è uno che ha sempre segnato ma se gioca una volta ogni tanto… Kouame invece non credo abbia grande confidenza con la porta, è più una spina nel fianco a livello di velocità. Iachini? Si è creata una situazione non bella, si porta da sempre dietro questa nomea di allenatore di seconda fascia ma è inevitabilmente di fronte ad un bivio”.

