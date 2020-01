Colombarini: “Se si scatena un’asta su Bonifazi ce ne tiriamo fuori”

Oltre ad essere stati avversari sul campo ieri, la Fiorentina e la Spal sono anche avversarie sul mercato per il difensore del Torino, Kevin Bonifazi: “Non so cosa succederà, vedremo nei prossimi giorni – spiega il presidente della Spal, Simone Colombarini – lui è un giocatore che a noi piace molto e lo si sa, piace però anche ad altre squadre, se si presenta una occasione buona ci siamo sicuramente. Ma posso anche dire per quelle che sono le nostre risorse che se si scatenerà un’asta sul giocatore, la Spal di certo si chiamerà fuori. Oggi sul mercato circolano prezzi e cifre assurde per tanti giocatori che la Spal non si può permettere”.